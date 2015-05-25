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Киноафиша Сериалы Сладкая жизнь Сезоны Сезон 2 Серия 1

Сладкая жизнь 2014 - 2016 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Сладкая жизнь»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 25 мая 2015
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 26 мая 2015
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 27 мая 2015
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 28 мая 2015
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 1 июня 2015
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 2 июня 2015
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 3 июня 2015
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 4 июня 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Сладкая жизнь» Саша перебирается к Игорю. Однако с работой у мужчины не все гладко. У девушки глобальные планы на будущее: она мечтает открыть танцевальную студию. Ей кажется, что Наташа и Лера смогут ей в этом помочь.

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