В 6 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» Никонов уверяет Хромова и Сашу, что вскоре Костя покинет стены СИЗО. Оправившись и отдохнув, Нина вновь приступает к своим рабочим обязанностям. Брагин же устремляется к уже знакомым пациентам на вызов.