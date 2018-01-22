В 6 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» Никонов уверяет Хромова и Сашу, что вскоре Костя покинет стены СИЗО. Оправившись и отдохнув, Нина вновь приступает к своим рабочим обязанностям. Брагин же устремляется к уже знакомым пациентам на вызов.
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