В 6 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» в столицу прибывает врач Геннадий Кривицкий, с которым Павлова неплохо знакома. Костя сидит за решеткой, и неравнодушные коллеги пытаются ему помочь. Марине предстоит адаптироваться к новой должности.
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