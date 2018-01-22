В 6 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» в столицу прибывает врач Геннадий Кривицкий, с которым Павлова неплохо знакома. Костя сидит за решеткой, и неравнодушные коллеги пытаются ему помочь. Марине предстоит адаптироваться к новой должности.