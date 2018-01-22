В 6 сезоне 4 серии сериала «Склифосовский» Брагин, как обычно, попадает в экстремальную ситуацию. В лифте застрял молодой человек, у которого барахлит сердце и диагностирована клаустрофобия. Дополнительно усложняет ситуацию взволнованная мама.