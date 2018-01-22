В 6 сезоне 3 серии сериала «Склифосовский» Марина испытывает желание побеседовать с Брагиным, но не может решиться сделать шаг. Шейнман делится с Мариной новостью: ему поступило предложение работать в Бурденко. И он склонен принять его.