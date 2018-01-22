В 6 сезоне 14 серии сериала «Склифосовский» Олегу поступает информация о происшествии с Эммой и ее семьей в Штатах. Он обязан срочно направиться в Америку, но для этого требуется виза. Павлова же запуталась в мотивах поведения Кривицкого.
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