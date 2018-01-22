В 6 сезоне 12 серии сериала «Склифосовский» Брагин с коллегами проводит операцию на жертве обрушения лестницы. У Кривицкого проявляется к их успехам собственный плотоядный интерес. Олег же начинает испытывать подозрения в отношении Шейнмана.