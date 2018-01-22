В 6 сезоне 1 серии сериала «Склифосовский» Хромов и Куликов сообща пробуют вытащить Нину с того света. При этом медики принимают решение не регистрировать попытку самоубийства. Брагин же должен прибыть к пациентке с остановившимся сердцем.