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Киноафиша Сериалы Молокососы Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Молокососы» (2012)

Актеры сериала «Молокососы» Вся информация о сериале
Дакота Блю Ричардс
Дакота Блю Ричардс Dakota Blue Richards
Franky Fitzgerald Фрейя Мавор
Фрейя Мавор Freya Mavor
Шон Тил
Шон Тил Sean Teale
Nick Levan Уилл Меррик
Уилл Меррик Will Merrick
Александр Арнольд
Александр Арнольд Alexander Arnold
Rich Hardbeck Джессика Сула
Джессика Сула Jessica Sula
Grace Violet
Лайя Льюис Laya Lewis
Liv Malone
Себастьян де Соуза
Себастьян де Соуза Sebastian de Souza
Matty Levan Холли Эрл
Холли Эрл Holly Earl
Мэтт Маккоуи Matt McCooey
Шарлотта Бомонт
Шарлотта Бомонт Charlotte Beaumont
Джейкоб Андерсон
Джейкоб Андерсон Jacob Anderson
Джо Коул
Джо Коул Joe Cole
Крис Эддисон
Крис Эддисон Chris Addison
Джастин Эдвардс
Джастин Эдвардс Justin Edwards
Джеймс Берроуз
Джеймс Берроуз James Burrows
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