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Киноафиша Сериалы Молокососы Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Молокососы» (2008)

Актеры сериала «Молокососы» Вся информация о сериале
Николас Холт
Николас Холт Nicholas Hoult
Джо Демпси
Джо Демпси Joe Dempsie
Mike Bailey
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио Kaya Scodelario
Эйприл Пирсон
Эйприл Пирсон April Pearson
Michelle Richardson
Эйми-Ффион Эдвардс Aimee-Ffion Edwards
Sketch Ханна Мюррэй
Ханна Мюррэй Hannah Murray
Cassie Ainsworth Дев Патель
Дев Патель Dev Patel
Anwar Kharral
Сэм Александер Sam Alexander
Джози Лонг Josie Long
Энгус Харрисон Angus Harrison
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя Daniel Kaluuya
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