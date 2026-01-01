Молокососы (2007): 2 победы из 5 номинаций, в том числе BAFTA - премия Британской киноакадемии за Приз зрительских симпатий (ТВ)
Лучшие титры
Tal Rosner
Победитель
Лучший драматический телесериал
Джэми Бриттейн, Bryan Elsley
Номинант
Номинант
Номинант
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