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Актёры 3 сезона сериала «Стыд» (2016)
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Актеры сериала «Стыд»
Вся информация о сериале
Tarjei Sandvik Moe
Isak Valtersen
Хенрик Холм
Henrik Holm
Ulrikke Falch
Vilde Hellerud Lien
Ruby Dagnall
Lisa Teige
Eva Kviig Mohn
Марлон Лангеланд
Marlon Valdés Langeland
Jonas Noah Vasquez
Carl Martin Eggesbø
Иман Мескини
Iman Meskini
Sana Bakkoush
Josefine Frida Pettersen
Noora Amalie Sætre
Ina Svenningdal
Давид Александр Шохолт
David Stakston
Тереза Фростад Эггесбё
Theresa Frostad Eggesbø
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