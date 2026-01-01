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Стыд
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Актёры 1 сезона сериала «Стыд» (2015)
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Актеры сериала «Стыд»
Вся информация о сериале
Lisa Teige
Eva Kviig Mohn
Марлон Лангеланд
Marlon Valdés Langeland
Jonas Noah Vasquez
Tarjei Sandvik Moe
Isak Valtersen
Josefine Frida Pettersen
Noora Amalie Sætre
Ulrikke Falch
Vilde Hellerud Lien
Иман Мескини
Iman Meskini
Sana Bakkoush
Marit Synnøve Berg
Ina Svenningdal
Герман Томмераас
Herman Tømmeraas
Ada Eide
Thomas Hayes
William Magnusson
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