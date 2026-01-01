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Актёры 2 сезона сериала «Стыд. Италия» (2018)

Актеры сериала «Стыд. Италия» Вся информация о сериале
Федерико Чезари Federico Cesari
Martino Rametta
Людовико Терзиньи
Людовико Терзиньи Ludovico Tersigni
Giovanni Garau
Рокко Фазано Rocco Fasano
Niccolò Fares
Беатриче Бруски Beatrice Bruschi
Sana Allagui
Людовика Мартино Ludovica Martino
Eva Brighi
Грета Рагуза Greta Ragusa
Франческо Чентораме Francesco Centorame
Бенедетта Гаргари Benedetta Gargari
Eleonora Sava
Грета Рагуза Greta Ragusa
Silvia Mirabella
Мартина Гатти Martina Gatti
Barbara Folchitto
Massimo Reale
Марина Оккьонеро Marina Occhionero
Мартина Лелио Martina Lelio
Federica Cacciotti
Мартина Лелио Martina Lelio
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