Федерико Чезари
Federico Cesari
Martino Rametta
Людовико Терзиньи
Ludovico Tersigni
Giovanni Garau
Рокко Фазано
Rocco Fasano
Niccolò Fares
Беатриче Бруски
Beatrice Bruschi
Sana Allagui
Людовика Мартино
Ludovica Martino
Eva Brighi
Грета Рагуза
Greta Ragusa
Франческо Чентораме
Francesco Centorame
Бенедетта Гаргари
Benedetta Gargari
Eleonora Sava
Грета Рагуза
Greta Ragusa
Silvia Mirabella
Мартина Гатти
Martina Gatti
Марина Оккьонеро
Marina Occhionero
Мартина Лелио
Martina Lelio
Federica Cacciotti
Мартина Лелио
Martina Lelio