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Актёры 1 сезона сериала «Стыд. Италия» (2018)

Актеры сериала «Стыд. Италия» Вся информация о сериале
Людовика Мартино Ludovica Martino
Eva Brighi
Людовико Терзиньи
Людовико Терзиньи Ludovico Tersigni
Giovanni Garau
Бенедетта Гаргари Benedetta Gargari
Eleonora Sava
Федерико Чезари Federico Cesari
Martino Rametta
Франческо Чентораме Francesco Centorame
Грета Рагуза Greta Ragusa
Silvia Mirabella
Анна Ферцетти
Анна Ферцетти Anna Ferzetti
Грета Рагуза Greta Ragusa
Мартина Лелио Martina Lelio
Мартина Лелио Martina Lelio
Federica Cacciotti
Джанкарло Комаре Giancarlo Commare
Edoardo Incanti
Беатриче Бруски Beatrice Bruschi
Sana Allagui
Нина Фотарас Antonia Fotaras
Валентина Романи Valentina Romani
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