Людовика Мартино
Ludovica Martino
Eva Brighi
Людовико Терзиньи
Ludovico Tersigni
Giovanni Garau
Бенедетта Гаргари
Benedetta Gargari
Eleonora Sava
Федерико Чезари
Federico Cesari
Martino Rametta
Франческо Чентораме
Francesco Centorame
Грета Рагуза
Greta Ragusa
Silvia Mirabella
Анна Ферцетти
Anna Ferzetti
Грета Рагуза
Greta Ragusa
Мартина Лелио
Martina Lelio
Мартина Лелио
Martina Lelio
Federica Cacciotti
Джанкарло Комаре
Giancarlo Commare
Edoardo Incanti
Беатриче Бруски
Beatrice Bruschi
Sana Allagui
Нина Фотарас
Antonia Fotaras
Валентина Романи
Valentina Romani