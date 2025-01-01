Asli Cinar Отпусти меня. Я не хочу ехать с тобой.

Ferhat Aslan Я не спрашивал, хочешь ты или нет. Ты меня слышала?

Asli Cinar На самом деле, ты никогда не спрашивал.

Ferhat Aslan И никогда не спрошу. Тебе стоит к этому привыкнуть, не так ли?

Asli Cinar Нет, не привыкну.

Asli Cinar Не привыкну. Никогда не смогу смириться с твоей непостоянностью и трусостью.

Ferhat Aslan Садись в машину, я сказал.

Asli Cinar А если я скажу 'нет'? Что будет? Я расскажу, что будет. Ах да, ты схватишь меня за руку, затащишь и посадишь в машину.

Ferhat Aslan Ты не можешь уйти.

Asli Cinar Почему? Ты же позвонил Айхан и сказал, что хочешь развестись со мной? Ты сказал ей это? Сказал! Но у тебя не хватило мужества сказать это в лицо. Поэтому я упрощаю тебе ситуацию.