Асли ЧинарА что если мы останемся здесь? Мы никуда не уедем. Нам хорошо вместе. Я хочу тебе кое-что сказать. Ты не Зверь. Ты смотрелся не в тех зеркалах. С этого момента смотри в мои глаза, когда захочешь увидеть себя. Я никогда не покажу тебя как Зверя
Asli CinarПочему? Ты же позвонил Айхан и сказал, что хочешь развестись со мной? Ты сказал ей это? Сказал! Но у тебя не хватило мужества сказать это в лицо. Поэтому я упрощаю тебе ситуацию.
Ferhat AslanПодойди сюда. Садись в машину, ты можешь продолжить свою терапию где-нибудь еще.
Аслы ЧинарТы бросила себя в этот ад!
Ферхат АсланТеперь уже слишком поздно. В тот день, когда ты согласилась и отдала себя мне, ты прыгнула в эти пламя вместе со мной. Теперь мы либо сгорим вместе, либо сбежим вместе. Твоё сердце здесь не лжёт. Оно говорит, что ты любишь Ферхата. Что ты умрёшь с ним, что ты прыгнешь в горящее пламя с ним. Я вижу, что у тебя там. Теперь скажи это мне, глядя в мои глаза. Давай, я жду... скажи это. Давай. Скажи, что ты не любишь меня. Скажи, что ты не хочешь меня.
Аслы ЧинарЯ знаю, в чем проблема... дело не в том, что ты не любишь меня. Ты не любишь себя, Ферхат
Ферхат АсланА ты, будучи врачом, это диагностировала. Есть ли лекарство?
Аслы ЧинарЗависит от реакции пациента.
Ferhat AslanЯ говорил много вещей с первого дня, как встретил тебя, но ты ни разу не слушала. Ты только сейчас вспомнила, что должна меня слушаться?
Asli CinarБезнадежные люди готовы слышать большие лжи, они это принимают, знаешь почему? Потому что то, что ты называешь ложью, мы называем надеждой. Надежда держит людей в равновесии, она поддерживает их жизнь.
Asli CinarКаждый день в девять часов он идет к прекрасной девушке.