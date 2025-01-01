Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черно-белая любовь Цитаты

Цитаты из сериала Черно-белая любовь

Асли Чинар А что если мы останемся здесь? Мы никуда не уедем. Нам хорошо вместе. Я хочу тебе кое-что сказать. Ты не Зверь. Ты смотрелся не в тех зеркалах. С этого момента смотри в мои глаза, когда захочешь увидеть себя. Я никогда не покажу тебя как Зверя
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Не беспокойся, он не знает таких вещей
Ferhat Aslan Что же это я не знаю?
Asli Cinar Подвиньте стул для женщины
Ferhat Aslan А потом женщина падает
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Иногда я действительно тебя ненавижу, знаешь...
Ferhat Aslan Я знаю. Без проблем, ты уже довольно много раз это говорила.
Asli Cinar Но иногда... мне кажется, что я не могу дышать без тебя.
Ferhat Aslan Ну что, девочка... ты только сейчас это поняла?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Асли: Можно ли жить с разбитым сердцем? Ты же знаешь, ты врач. Это возможно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Что ты от меня хочешь, Ферхат? Ты бросил меня в аэропорту, потом пришёл за мной, поцеловал меня, сказал, что любишь, а потом отвернулся. Что ты делаешь?
Ферхат Аслан Я не оставлял тебя в аэропорту... Я оставил свою жизнь. Я отвернулся от самого себя там, моя девочка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Куда мы сейчас идём?
Ferhat Aslan Я хочу поесть рыбы, я проголодался. Пойдём, поедим рыбы
Asli Cinar Ты спросила меня, что я хочу?
Ferhat Aslan Ты хочешь поесть рыбы?
Asli Cinar Нет
Asli Cinar Куда мы идём?
Ferhat Aslan Поесть рыбы
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Асли Чинар Что ты делала до меня?
Ферхат Аслан До тебя... я цеплялась за жизнь. А потом ты пришла и перевернула всё. Я больше ничего не помню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар У меня немного закружилась голова
Ферхат Аслан Знаю, я на людей так влияю
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Ты знаешь, когда я в первый раз погладила твои волосы? Конечно, ты не знаешь, ты был ранен и галлюцинировал. Почему ты не оставил меня, доктор?
Ferhat Aslan Почему ты не оставила меня?
Asli Cinar Почему ты не выстрелила в меня?
Ferhat Aslan Я думаю, ты выстрелила в меня первой, и я потерял много крови
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Что бы ни произошло, просто беги
Asli Cinar ты
Ferhat Aslan Просто беги
Asli Cinar ты
Ferhat Aslan Я за тобой
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Ты смотришь на меня?
Ферхат Аслан Почему я должен на тебя смотреть? Ты такая красивая?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Любовь между Ферхатом и Аслы невозможна, как любовь огня к пляжной воде, черного к белому и солнца к луне
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Асли Чинар Ты сумасшедшая!
Ферхат Аслан Ты свела меня с ума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Ты намного красивее, когда делаешь то, что тебе говорят, ты это знаешь?
Asli Cinar Ну, тогда ты уродлив весь остаток времени.
Ferhat Aslan Без проблем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Асли Чинар Я хотела, чтобы мы стали единым целым, не теряя себя
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Отпусти меня. Я не хочу ехать с тобой.
Ferhat Aslan Я не спрашивал, хочешь ты или нет. Ты меня слышала?
Asli Cinar На самом деле, ты никогда не спрашивал.
Ferhat Aslan И никогда не спрошу. Тебе стоит к этому привыкнуть, не так ли?
Asli Cinar Нет, не привыкну.
Ferhat Aslan Привыкнешь.
Asli Cinar Не привыкну. Никогда не смогу смириться с твоей непостоянностью и трусостью.
Ferhat Aslan Садись в машину, я сказал.
Asli Cinar А если я скажу 'нет'? Что будет? Я расскажу, что будет. Ах да, ты схватишь меня за руку, затащишь и посадишь в машину.
Ferhat Aslan Ты не можешь уйти.
Asli Cinar Почему? Ты же позвонил Айхан и сказал, что хочешь развестись со мной? Ты сказал ей это? Сказал! Но у тебя не хватило мужества сказать это в лицо. Поэтому я упрощаю тебе ситуацию.
Ferhat Aslan Подойди сюда. Садись в машину, ты можешь продолжить свою терапию где-нибудь еще.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Ты бросила себя в этот ад!
Ферхат Аслан Теперь уже слишком поздно. В тот день, когда ты согласилась и отдала себя мне, ты прыгнула в эти пламя вместе со мной. Теперь мы либо сгорим вместе, либо сбежим вместе. Твоё сердце здесь не лжёт. Оно говорит, что ты любишь Ферхата. Что ты умрёшь с ним, что ты прыгнешь в горящее пламя с ним. Я вижу, что у тебя там. Теперь скажи это мне, глядя в мои глаза. Давай, я жду... скажи это. Давай. Скажи, что ты не любишь меня. Скажи, что ты не хочешь меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Я знаю, в чем проблема... дело не в том, что ты не любишь меня. Ты не любишь себя, Ферхат
Ферхат Аслан А ты, будучи врачом, это диагностировала. Есть ли лекарство?
Аслы Чинар Зависит от реакции пациента.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Я говорил много вещей с первого дня, как встретил тебя, но ты ни разу не слушала. Ты только сейчас вспомнила, что должна меня слушаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Безнадежные люди готовы слышать большие лжи, они это принимают, знаешь почему? Потому что то, что ты называешь ложью, мы называем надеждой. Надежда держит людей в равновесии, она поддерживает их жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Каждый день в девять часов он идет к прекрасной девушке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Дай мне свой номер телефона
Asli Cinar Почему, ты уже не будешь его использовать
Ferhat Aslan Может, я заболею и захочу врача
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abidin Adakli Когда отец держит своего ребенка на руках и подкидывает его в воздух, ни один ребенок не боится летать. Почему? Потому что у него есть отец, который поймает его. И его отец поймает ЕГО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ферхат Аслан Аслы: Потому что я не похож на этих трусливых парней, с которыми ты играла в любовные игры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Почему ты на меня так смотришь?
Ферхат Аслан Разве ты такая красивая? Зачем мне на тебя смотреть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Если хочешь, возвращайся к своей жизни до меня. Живи как поживёшь, но меня там не будет.
Ferhat Aslan Нет жизни до и после тебя, Аслы. Пойми это хорошо.
Asli Cinar Ты лжёшь.
Ferhat Aslan На самом деле, именно ты сейчас врёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Кстати, я Аслы.
Ferhat Aslan Ферхат.
Ferhat Aslan Кем ты работаешь?
Asli Cinar Я хирург.
Ferhat Aslan А, значит, резка и шитье, да? Впечатляет, правда.
Asli Cinar Судя по всему, ты не замужем...
Ferhat Aslan Ну, для меня как бы это генетическая черта - носить обручальное кольцо, но я не женат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ферхат Аслан Ты ещё не спал... что тебя беспокоит?
Аслы Чинар Ты. Разве этого недостаточно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan В чем твоя проблема?
Asli Cinar Ты сам скажи, мистер Доктор... в чем, по-твоему, может быть моя проблема?
Ferhat Aslan Нет, дорогая... Боже упаси. Медицина — это твоя сфера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Ты была моей надеждой
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Суна сказала, что мы как черное и белое, цвета, которые сильно противоречат друг другу, но самые подходящие цвета друг для друга. Ты думаешь, это правда?
Ферхат Аслан Да, я думаю, это правда
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Сказка закончилась, Ферхат.
Ферхат Аслан Не неси чепуху!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Важно не то, что снаружи, а то, что внутри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ферхат Аслан Что ты от меня хочешь? Скажи, что ты от меня хочешь?
Асли Чинар Тебя! Я хочу тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Что я могу сделать, чтобы ты больше меня не любила?
Ферхат Аслан Какой это вопрос, Аслы? Откуда это взялось?
Аслы Чинар Ну давай, ответь мне!
Ферхат Аслан Я никогда об этом не думал...
Аслы Чинар Ты никогда не думала о чем?
Ферхат Аслан Я никогда не думал о том, чтобы не любить тебя.
Аслы Чинар Всегда люби меня...
Ферхат Аслан Я и люблю...
Ферхат Аслан А ты? Что я могу сделать, чтобы ты больше меня не любила?
Аслы Чинар Бессмысленный вопрос... Если ты мне врала, подвергала себя опасности или что-то скрывала от меня, я бы очень разозлилась на тебя. Разве ты не разозлился бы, если бы я так поступила?
Ферхат Аслан Конечно, разозлился бы. Но я не думаю, что ты снова разозлишься на меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asli Cinar Скажи: Не делай этого. Скажи: Не бросай нашего ребенка
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Дай мне свою руку, она ведь не сломана. Просто немного покалечена.
Asli Cinar Я в кусках, разве ты этого не видишь?. Ты даже не знаешь, как я shattered. Ты меня ранила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferhat Aslan Еще есть что сказать. Скажи, что ты не любишь меня, смотря мне в глаза.
Asli Cinar Я тебя не люблю.
Ferhat Aslan Я в это не верю. Но иди...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аслы Чинар Я не хочу больше тебя любить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Асли Чинар Это действительно конец?
Ферхат Аслан Конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше