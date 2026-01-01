Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Клиент всегда мертв Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Клиент всегда мертв» (2001)

Актеры сериала «Клиент всегда мертв» Вся информация о сериале
Питер Краузе
Питер Краузе Peter Krause
Nate Fisher Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
David Fisher Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой Frances Conroy
Ruth Fisher Лорен Эмброуз
Лорен Эмброуз Lauren Ambrose
Claire Fisher Фредди Родригес
Фредди Родригес Freddy Rodriguez
Мэттью Сент-Патрик Mathew St. Patrick
Keith Charles
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс Rachel Griffiths
Brenda Chenowith Джереми Систо
Джереми Систо Jeremy Sisto
Billy Chenowith Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс Richard Jenkins
Nathaniel Fisher Джейкоб Варгас
Джейкоб Варгас Jacob Vargas
Кэролайн Аарон
Кэролайн Аарон Caroline Aaron
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл. Ed Begley Jr.
Билл Коббс Bill Cobbs
Эд О`Росс Ed O'Ross
Эрик Бальфур
Эрик Бальфур Eric Balfour
Ломбардо Бойяр Lombardo Boyar
Джоанна Кэссиди Joanna Cassidy
Tracy Middendorf
Гаррисон Хершбергер Gary Hershberger
Мэри Гросс Mary Gross
Роберт Фоксуорт Robert Foxworth
Кармин Мурсело Karmin Murcelo
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше