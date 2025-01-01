Меню
Brenda Будущее — это просто чёртово понятие, которое мы используем, чтобы избежать жизни сегодня.
Claire Ну разве не утешает, что быть несчастным всё же лучше, чем быть идиотом?
Nate Почему ты всё время так ко мне относишься, Бренда?
Brenda Потому что у меня была очень хреновая жизнь, и мне нужен сарказм, чтобы скрыть, как безумно я несчастна!
Офицер Кит Чарльз [разговаривая с Дэвидом о браке] Ты в моем завещании, я в твоем. В сущности, мы женаты, даже если закон отказывается это признавать. Но, с другой стороны, я отказываюсь признавать большинство администрации Буша. Полагаю, это уравновешивает ситуацию.
Maggie Sibley Я знаю, что если вы думаете, что жизнь - это автомат с газировкой, в который засовываешь добродетели и получаешь счастье, то вы будете разочарованы.
Claire Если мы будем жить правильно, то всё, что мы делаем, может стать произведением искусства.
Celeste Ты хоть раз была с женщиной?
Officer Keith Charles Конечно.
Celeste Я не тра##ю в ж##у.
Officer Keith Charles Это делает одного из нас.
Рут Фишер Серьезно и на самом деле?
George Sibley За годы я нажил много врагов. Возьми этот предательский мир академии, добавь к нему спорную область, такую как геология, и ты получишь настоящие проблемы.
Claire Геология спорная?
George Sibley Нефть, Клэр. Нефть.
Nate В близнецах есть что-то странное, по крайней мере, в этих близнецах.
Brenda Они милые.
Nate Они пахнут бананами.
Claire Знаешь, сначала я волновалась, но теперь я просто в ярости.
Парень на вечеринке Сколько тебе лет?
Паркер Сколько ты хочешь, чтобы мне было?
Celeste [по телефону] Ладно, я пойду на эти дурацкие Детские выборы, но я не буду представлять вместе с Хилари ф#$% Дафф.
Celeste Странный Колин Фаррел снова оставил мне какое-то жуткое сообщение; разве мы не можем что-то с этим сделать, юридически, знаю ли я?
