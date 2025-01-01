BrendaБудущее — это просто чёртово понятие, которое мы используем, чтобы избежать жизни сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ClaireНу разве не утешает, что быть несчастным всё же лучше, чем быть идиотом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NateПочему ты всё время так ко мне относишься, Бренда?
BrendaПотому что у меня была очень хреновая жизнь, и мне нужен сарказм, чтобы скрыть, как безумно я несчастна!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Офицер Кит Чарльз[разговаривая с Дэвидом о браке] Ты в моем завещании, я в твоем. В сущности, мы женаты, даже если закон отказывается это признавать. Но, с другой стороны, я отказываюсь признавать большинство администрации Буша. Полагаю, это уравновешивает ситуацию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie SibleyЯ знаю, что если вы думаете, что жизнь - это автомат с газировкой, в который засовываешь добродетели и получаешь счастье, то вы будете разочарованы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ClaireЕсли мы будем жить правильно, то всё, что мы делаем, может стать произведением искусства.