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Актёры 5 сезона сериала «Силиконовая долина» (2018)

Актеры сериала «Силиконовая долина» Вся информация о сериале
Томас Миддлдитч
Томас Миддлдитч Thomas Middleditch
Richard Hendricks Джош Бренер
Джош Бренер Josh Brener
Мартин Старр
Мартин Старр Martin Starr
Bertram Gilfoyle Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани Kumail Nanjiani
Dinesh Chugtai Аманда Крю
Аманда Крю Amanda Crew
Monica Hall Зак Вудс
Зак Вудс Zach Woods
Мэтт Росс
Мэтт Росс Matt Ross
Gavin Belson Сюзанн Крайер
Сюзанн Крайер Suzanne Cryer
Laurie Bream Джимми О. Ян
Джимми О. Ян Jimmy O. Yang
Нил Кэйси
Нил Кэйси Neil Casey
Скотт Прендергаст Scott Prendergast
Бен Фельдман
Бен Фельдман Ben Feldman
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос Chris Diamantopoulos
Russ Hanneman
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