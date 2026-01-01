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Киноафиша Сериалы Силиконовая долина Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Силиконовая долина» (2014)

Актеры сериала «Силиконовая долина» Вся информация о сериале
Томас Миддлдитч
Томас Миддлдитч Thomas Middleditch
Richard Hendricks ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер T.J. Miller
Erlich Bachman Джош Бренер
Джош Бренер Josh Brener
Мартин Старр
Мартин Старр Martin Starr
Bertram Gilfoyle Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани Kumail Nanjiani
Dinesh Chugtai
Christopher Evan Welch
Peter Gregory
Аманда Крю
Аманда Крю Amanda Crew
Monica Hall Зак Вудс
Зак Вудс Zach Woods
Asif Ali
Juliocesar Chavez
Джимми О. Ян
Джимми О. Ян Jimmy O. Yang
Jack Foley
Джессика Чаффин Jessica Chaffin
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