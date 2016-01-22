В 1 сезоне 9 серии сериала «Сигнал» профайлер находит ещё одну зацепку к разгадке исчезновения детектива Чжэ Хана. Су Хён вынуждена столкнуться с травмами из прошлого, а брат Хэ Ёна совершает самоубийство после того, как отбывает срок в тюрьме.
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