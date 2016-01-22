В 1 сезоне 8 серии сериала «Сигнал» оперативники из XXI века замечают, что к преступлениям причастна девушки, давным-давно совершившая самоубийство. Несколько зацепок приводит полицейских к Шин Да Хэ, которая жила под именем своей жертвы.
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