В 1 сезоне 6 серии сериала «Сигнал» после отсидки за кражу со взломом О Гён Тэ совершает похищение обычной студентки. Хэ Ён выясняет, что мужчина на самом деле планирует отомстить отцу девушки за несправедливую гибель его дочери несколько лет назад.
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