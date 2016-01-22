В 1 сезоне 6 серии сериала «Сигнал» после отсидки за кражу со взломом О Гён Тэ совершает похищение обычной студентки. Хэ Ён выясняет, что мужчина на самом деле планирует отомстить отцу девушки за несправедливую гибель его дочери несколько лет назад.