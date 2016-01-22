В 1 сезоне 5 серии сериала «Сигнал» Хэ Ён начинает расследование таинственного исчезновения детектива в настоящем времени и коллеги подозревают профайлера в причастности к делу. Команда Чжэ Хана борется с серией ограблений в прошлом столетии.
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