В 1 сезоне 2 серии сериала «Сигнал» Хэ Ён присоединяется к команде расследования Су Хён, чтобы поймать преступника, который 15 лет назад похитил и убил его друга детства. После ареста подозреваемого срок давности зверского преступления истекает.
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