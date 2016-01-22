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Киноафиша Сериалы Сигнал Сезоны Сезон 1 Серия 16

Сигнал 1 сезон 16 серия смотреть онлайн

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 22 января 2016
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 23 января 2016
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 29 января 2016
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 30 января 2016
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 5 февраля 2016
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 февраля 2016
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 12 февраля 2016
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 13 февраля 2016
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 19 февраля 2016
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 20 февраля 2016
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 26 февраля 2016
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 27 февраля 2016
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 4 марта 2016
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 5 марта 2016
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 11 марта 2016
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 12 марта 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 16 серии сериала «Сигнал» Хэ Ён оказывается в больнице в критическом состоянии после ранения во время смертельной схватки с Сон Бомом. В 2000 году в ходе расследования детектив Чжэ Хан попадает в ловушку Бом Чжу.

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