В 1 сезоне 16 серии сериала «Сигнал» Хэ Ён оказывается в больнице в критическом состоянии после ранения во время смертельной схватки с Сон Бомом. В 2000 году в ходе расследования детектив Чжэ Хан попадает в ловушку Бом Чжу.
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