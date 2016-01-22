В 1 сезоне 14 серии сериала «Сигнал» Хе Сын рассказывает о невиновности Сон У в убийстве и профайлер раскрывает правду о смерти старшего брата. Су Хён обнаруживает Хэ Ёна без сознания со старой рацией детектива Чжэ Хана в руках.
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