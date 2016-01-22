В 1 сезоне 12 серии сериала «Сигнал» Хэ Ён становится главным подозреваемым в убийстве начальника отдела Чжи Су. А детектив Чжэ Хан в своём времени разоблачает преступника, который совершил покушение на убийство Хе Сын.
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