Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу #СидЯдома
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы #СидЯдома
#СидЯдома (2020 - 2020) #СидЯдома 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

В сериале «#СидЯдома» вовсю процветает пандемия коронавирусной инфекции. Люди вынуждены находиться дома, и жизнь их переходит в режим онлайн, где они и решают все важные вопросы, а также общаются друг с другом и веселятся. Коллеги компании «Клинхоз» тоже оказываются заперты в четырех стенах, и решать судьбу компании приходится с помощью звонков по видеосвязи. Ольга Френкель сняла ситком в жанре screenlife. Это означает, что телезрители словно подглядывают за жизнью обычных людей, видя экран монитора главных героев.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Александр Робак
Александр Робак
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
#СидЯдома - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши