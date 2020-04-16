В сериале «#СидЯдома» вовсю процветает пандемия коронавирусной инфекции. Люди вынуждены находиться дома, и жизнь их переходит в режим онлайн, где они и решают все важные вопросы, а также общаются друг с другом и веселятся. Коллеги компании «Клинхоз» тоже оказываются заперты в четырех стенах, и решать судьбу компании приходится с помощью звонков по видеосвязи. Ольга Френкель сняла ситком в жанре screenlife. Это означает, что телезрители словно подглядывают за жизнью обычных людей, видя экран монитора главных героев.