В 1 сезоне 6 серии сериала «Выскочка» Энни чувствует себя значимой как никогда, но ее жизнь становится похожа на американские горки. Она конфликтует с начальством, парнем и даже отвечает интернет-троллю.
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