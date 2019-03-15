В 1 сезоне 4 серии сериала «Выскочка» Энни идет вместе с Фрэн на вечеринку толстых девушек. Используя свой опыт и злясь на босса, ей приходит мысль сделать материал о том, как здорово быть девчонкой с большими формами.
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