В 1 сезоне 1 серии сериала «Выскочка» утром Энни обнаруживает, что ее противозачаточное средство не сработало и она ждет ребенка. Она рассказывает все своей лучшей подруге Фрэн и вместе с ней пытается разобраться, чего хочет от жизни.