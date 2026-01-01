Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад

Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой

Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств

«Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»

Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»

4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов

Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой

Бандиты пошли творить добро: Okko назвал точную дату выхода новой комедии «ОПГ» с Петром Бусловым — это случится в августе

Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»

Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров