Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Покажите мне героя Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Покажите мне героя» (2015)

Актеры сериала «Покажите мне героя» Вся информация о сериале
Оскар Айзек
Оскар Айзек Oscar Isaac
Nick Wasicsko
Натали Пол Natalie Paul
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан Bob Balaban
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер Catherine Keener
Mary Dorman Терри Кинни
Терри Кинни Terry Kinney
Peter Smith Питер Ригерт
Питер Ригерт Peter Riegert
Ильфенеш Хадера
Ильфенеш Хадера Ilfenesh Hadera
Джон Бернтал
Джон Бернтал Jon Bernthal
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер Winona Ryder
Vinni Restiano
Карла Кеведо Carla Quevedo
Кларк Питерс
Кларк Питерс Clarke Peters
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши James Belushi
Доминик Фишбэк
Доминик Фишбэк Dominique Fishback
Альфред Молина
Альфред Молина Alfred Molina
Ла Танья Ричардсон
Ла Танья Ричардсон LaTanya Richardson
Norma O'Neal
Жадина-говядина или щедрая душа? Этот тест расскажет всю правду о вас меньше чем за минуту
Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами
Недоеденный арбуз больше не выбрасываю — технолог объяснила, как его правильно хранить: лимон не поможет, зато выручит кое-что другое
Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
После «Ликвидации» — сразу один из лучших сериалов с Пореченковым: не зря получил 8,3 балла, ведь «потрясающий и глубокопатриотичный»
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
Режиссер «Ликвидации» снял сериал про Штирлица до «17 мгновений весны»: достойная предыстория с оценкой 7.8
Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше