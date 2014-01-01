В 3 сезоне 2 серии сериала «Шерлок» Шерлоку надо подготовить речь шафера к свадьбе Джона и Мэри. Ему это дается сложнее, чем расследовать убийства. В итоге всем гостям он рассказывает разные истории из совместной жизни Шерлока и Ватсона.