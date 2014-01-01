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Киноафиша Сериалы Шерлок Сезоны Сезон 3 Серия 2

Шерлок 2010 - 2017 2 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Шерлок»
Пустой катафалк
Сезон 3 / Серия 1 1 января 2014
Знак трёх
Сезон 3 / Серия 2 5 января 2014
Его последний обет
Сезон 3 / Серия 3 12 января 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Шерлок» Шерлоку надо подготовить речь шафера к свадьбе Джона и Мэри. Ему это дается сложнее, чем расследовать убийства. В итоге всем гостям он рассказывает разные истории из совместной жизни Шерлока и Ватсона.

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