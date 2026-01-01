Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Острые предметы Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Острые предметы» (2018)

Актеры сериала «Острые предметы» Вся информация о сериале
Эми Адамс
Эми Адамс Amy Adams
Camille Preaker Патришия Кларксон
Патришия Кларксон Patricia Clarkson
Adora Crellin Крис Мессина
Крис Мессина Chris Messina
Detective Richard Willis Элайза Сканлен
Элайза Сканлен Eliza Scanlen
Amma Crellin Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен Matt Craven
Chief Bill Vickery Генри Черни
Генри Черни Henry Czerny
Alan Crellin Тейлор Джон Смит
Тейлор Джон Смит Taylor John Smith
John Keene Мэдисон Девенпорт
Мэдисон Девенпорт Madison Davenport
Ashley Wheeler Мигель Сандовал
Мигель Сандовал Miguel Sandoval
Frank Curry София Лиллис
София Лиллис Sophia Lillis
Young Camille Уилл Чейз
Уилл Чейз Will Chase
Bob Nash
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа
Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами
Режиссер «Ликвидации» снял сериал про Штирлица до «17 мгновений весны»: достойная предыстория с оценкой 7.8
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше