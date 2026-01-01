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Скоро в прокате «Мятеж»
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Актёры 1 сезона сериала «Острые предметы» (2018)
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Актеры сериала «Острые предметы»
Вся информация о сериале
Эми Адамс
Amy Adams
Camille Preaker
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Adora Crellin
Крис Мессина
Chris Messina
Detective Richard Willis
Элайза Сканлен
Eliza Scanlen
Amma Crellin
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Chief Bill Vickery
Генри Черни
Henry Czerny
Alan Crellin
Тейлор Джон Смит
Taylor John Smith
John Keene
Мэдисон Девенпорт
Madison Davenport
Ashley Wheeler
Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
Frank Curry
София Лиллис
Sophia Lillis
Young Camille
Уилл Чейз
Will Chase
Bob Nash
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