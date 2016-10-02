В 7 сезоне 8 серии сериала «Бесстыжие» ради экономии денег Фиона ремонтирует прачечную самостоятельно. Лип выступает перед советом колледжа в надежде получить возможность вернуться к учебе. Кевин все больше сомневается в Светлане.
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