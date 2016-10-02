В 7 сезоне 12 серии сериала «Бесстыжие» выясняется, что Моника оставила семье наследство в форме метамфетамина стоимостью 70 тысяч долларов. Галлагеры знакомятся со своим дедом, который намерен оплатить похороны. Фиона покупает новую недвижимость.
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