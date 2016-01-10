В 6 сезоне 8 серии сериала «Бесстыжие» Фиона намерена сблизиться с сыном Шона Уиллом, но все идет наперекосяк, когда мальчик находит пистолет в доме Галлагеров. Карл хочет вернуться к нормальной жизни, а его место надеется занять Фрэнк.
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