В 6 сезоне 7 серии сериала «Бесстыжие» Карл тяжело переживает отсутствие Ника и устраивает дома вечеринку со своими сомнительными друзьями. Фрэнк пытается удержать Квинни подле себя. Лип страдает после расставания с Хелен.
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