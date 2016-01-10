В 6 сезоне 6 серии сериала «Бесстыжие» Лип должен предстать перед дисциплинарной комиссией, но Хелен берет всю вину на себя и обещает, что больше с ним не увидится. Фионе нужна подпись Гаса, чтобы вернуть дом, но он все еще обижен на нее.
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