В 6 сезоне 4 серии сериала «Бесстыжие» Галлагеры рискуют потерять дом, после того как Патрик выставляет его на продажу. Ви и Светлана пытаются выяснить, куда делись их богатые клиенты-хипстеры. Лип проводит выходные с Хелен на научной конференции.
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