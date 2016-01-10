В 6 сезоне 10 серии сериала «Бесстыжие» Шон переезжает к Галлагерам. Кевину не нравится, что Светлана и Ви намерены пожениться ради продления грин-карты Светланы. Дебби благодарит Фрэнка в крайне неожиданной для всех форме.
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