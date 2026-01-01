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Скоро в прокате «Моана»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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