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Киноафиша Сериалы Сексификация Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Сексификация» (2023)

Актеры сериала «Сексификация» Вся информация о сериале
Александра Скраба Aleksandra Skraba
Мария Собоциньска
Мария Собоциньска Maria Sobocińska
Сандра Дрымальска
Сандра Дрымальска Sandra Drzymalska
Ян Ветеска Jan Wieteska
Изабела Куна Izabela Kuna
Добромир Дымецкий Dobromir Dymecki
Цезары Пазура
Цезары Пазура Cezary Pazura
Войцех Соларш
Войцех Соларш Wojciech Solarz
Kamil Wodka
Себастьян Станкевич
Себастьян Станкевич Sebastian Stankiewicz
Бартош Гельнер
Бартош Гельнер Bartosz Gelner
Jakub Dabrowski
Пётр Пацек Piotr Pacek
Томаш Драбек Tomasz Drabek
Никодем Розбички
Никодем Розбички Nikodem Rozbicki
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