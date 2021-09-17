В 3 сезоне 7 серии сериала «Половое воспитание» мать Отиса в очередной раз оказывается в сложной ситуации. Сможет ли она выступить против безразличия, поселившегося в ее доме? Тем временем Мэйв старается спасти свою мать, которая вновь решила уйти.