В 3 сезоне 4 серии сериала «Половое воспитание» близость по-разному сказывается на отношениях главных героев. Руби отдаляется от Отиса, а Мэйв, наоборот, сближается с Айзеком. Ученики старшей школы открыто выступают против полового воздержания.