В 3 сезоне 2 серии сериала «Половое воспитание» жизни главных героев стремительно меняются. Сначала Руби преображает Отиса, затем Адам и Эрик решают перейти на новый уровень своих отношений. Хоуп хочет повлиять на атмосферу в школе...