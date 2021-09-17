В 3 сезоне 1 серии сериала «Половое воспитание» ученики старшей школы Мурдейла вновь объединяются. Каждый из них за это лето немного изменился. Например, Отис отрастил смешные усы и нашел себе новую девушку. Джин неожиданно всех удивляет.