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Актёры 2 сезона сериала «Сексуальное просвещение» (2020)

Актеры сериала «Сексуальное просвещение» Вся информация о сериале
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд Asa Butterfield
Otis Milburn Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
Ншути Гатва
Ншути Гатва Ncuti Gatwa
Eric Effiong Эмма Маккей
Эмма Маккей Emma Mackey
Maeve Wiley Коннор Суинделлс
Коннор Суинделлс Connor Swindells
Adam Groff
Кедар Уильямс-Стирлинг Kedar Williams-Stirling
Алистэр Петри
Алистэр Петри Alistair Petrie
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу Вуд Aimee Lou Wood
Aimee Gibbs Мими Кин
Мими Кин Mimi Keene
Таня Рейнольдс
Таня Рейнольдс Tanya Reynolds
Симон Эшли
Симон Эшли Simone Ashley
Чанил Кулар Chaneil Kular
Патриция Эллисон Patricia Allison
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